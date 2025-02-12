Центробанку предложили вернуть на купюры флаг России

Банку России предложили вернуть на купюры флаг как один из главных государственных символов страны. С таким обращением в адрес председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной выступил Институт социально-экономического анализа и программ развития, сообщает РИА Новости.

«С учетом того, что денежные знаки обладают колоссальным пропагандистским потенциалом, переходя из рук в руки по всей территории нашей страны, предлагается рассмотреть возможность наряду с государственным гербом Российской Федерации также сделать обязательным нанесение государственного флага России как одного из трех главных символов государства», – цитирует издание письмо за подписью директора института Андрея Шурикова.

В обращении отмечается, что денежные знаки являются визитной карточкой государства. В том числе они отражают его культуру, традиции и историю. Поэтому содержание нанесенных изображений имеет столь большое значение.