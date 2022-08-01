Центробанк заявил об отсутствии причин для деноминации и объяснил модернизацию банкнот

В России нет никаких предпосылок для деноминации, поэтому этот вопрос сегодня не обсуждается, заявил зампред Центробанка Сергей Белов. По его словам, модернизация банкнот, которую проводит ЦБ, призвана сделать купюры более качественными и долговечными.

«Как показывает история, возьмем хотя бы тот же 1998 год, когда была последняя деноминация, это было действительно своего рода отсечением периода финансовой нестабильности. Тогда инфляционные процессы были масштабными. И проведенная деноминация была нацелена на укрепление доверия к российской национальной валюте», – сказал Белов в интервью газете «Известия».

Напомним, в будущем году ЦБ планирует выпустить в обращение модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей, в 2024 году – 500 рублей, а в 2025 году – 10 и 50 рублей.