Центробанк заявил, что рост цен в РФ замедлился в IV квартале 2023 года

Месячный рост цен с поправкой на сезонность в октябре — ноябре 2023 года замедлился по сравнению с сентябрем того же года, однако все еще остается высоким. Об этом говорится в отчете ЦБ, опубликованном на сайте регулятора.

Как следует из сообщения, «охлаждение спроса» в стране фиксируют исходя из динамики денежных потоков в большинстве сегментов. Также об ухудшении спроса говорит и оценка деятельности предприятий.

При этом предприятия ожидают в 2024 году увеличение госрасходов в бюджете.

«Расширение спроса со стороны государства распространяется на многие отрасли через цепочки межотраслевых связей и заработные платы работников. Вместе с тем работа трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики (ДКП) постепенно дает свои результаты: вслед за ростом процентных ставок в экономике повысилась сберегательная активность населения, в отдельных сегментах начал снижаться спрос на кредиты», - говорится в отчете Центробанка.

Тем не менее, цены на товары и услуги продолжают расти высокими темпами.

«Процесс как ускорения, так и замедления инфляции во многом носит инерционный характер. Уже принятые решения по ДКП приведут к постепенному торможению инфляционных процессов в предстоящие месяцы и кварталы», - утверждают в ЦБ.

При этом уровень ставок во многом отражает рыночные ожидания по сохранению ключевой ставки на текущем или более высоком уровне продолжительное время.

«Укрепление рубля в последние недели во многом отражает улучшение внешнеторгового сальдо в результате возросших осенью экспортных цен на нефть и снижения импорта. В свою очередь уменьшение импорта — ожидаемая реакция импортеров на летнее ослабление рубля и ужесточение ДКП», — подвели итог в документе.