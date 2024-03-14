Центробанк зарегистрировал повышенный турпоток в Татарстан в 2023 году

В 2023 году в России заметно вырос внутренний туристический поток. По данным Росстата, увеличение составило 16,7%, заявил в своем докладе «Региональная экономика» Центральный банк РФ.

По данным регулятора, Татарстан вместе с Тюменской и Владимирской областями оказался в числе регионов с повышенным турпотоком. Традиционно высокие показатели также показывают субъекты Юга и Северо-Запада страны.

Благодаря развитию внутреннего туризма в регионах выросла посещаемость заведений общепита. В свою очередь, это привело к увеличению объемов выручки, кафе, закусочных и ресторанов.

Также аналитики регулятора заявляют о значительном росте потребления транспортных услуг, на билеты на самолеты и поезда.