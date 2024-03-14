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Центробанк зарегистрировал повышенный турпоток в Татарстан в 2023 году
В 2023 году в России заметно вырос внутренний туристический поток. По данным Росстата, увеличение составило 16,7%, заявил в своем докладе «Региональная экономика» Центральный банк РФ.
По данным регулятора, Татарстан вместе с Тюменской и Владимирской областями оказался в числе регионов с повышенным турпотоком. Традиционно высокие показатели также показывают субъекты Юга и Северо-Запада страны.
Благодаря развитию внутреннего туризма в регионах выросла посещаемость заведений общепита. В свою очередь, это привело к увеличению объемов выручки, кафе, закусочных и ресторанов.
Также аналитики регулятора заявляют о значительном росте потребления транспортных услуг, на билеты на самолеты и поезда.
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