news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 16 февраля 2026 21:51

Центробанк займется анализом схем финансового мошенничества

Читайте нас в
Телеграм

Банк России планирует изучить, как мошенники манипулируют россиянами на финансовом рынке и какие меры помогут этому противостоять. Об этом говорится в материалах регулятора «Направления экономических исследований в Банке России в 2026-2028 годах», передает «РИА Новости».

Согласно документу, одно из направлений работы посвящено анализу методов мошенничества в сфере финансовых услуг. В Центробанке намерены исследовать поведенческие аномалии и когнитивные искажения потребителей на российском финансовом рынке. Также регулятор собирается разработать механизмы регулирования, которые позволят противодействовать психологическому воздействию на выбор клиентов.

В Банке России подчеркнули, что считают важным проанализировать схемы мошенничества, основанные на методах социальной инженерии, и подготовить предложения по мерам противодействия.

#мошенники #центробанк
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
50 лет первому автомобилю КАМАЗ: история завода, эпоха Когогина и Стратегия-2036

50 лет первому автомобилю КАМАЗ: история завода, эпоха Когогина и Стратегия-2036

16 февраля 2026
Техника, квадрокоптеры и средства защиты: Татарстан направил помощь в зону СВО

Техника, квадрокоптеры и средства защиты: Татарстан направил помощь в зону СВО

16 февраля 2026