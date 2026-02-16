Центробанк займется анализом схем финансового мошенничества

Банк России планирует изучить, как мошенники манипулируют россиянами на финансовом рынке и какие меры помогут этому противостоять. Об этом говорится в материалах регулятора «Направления экономических исследований в Банке России в 2026-2028 годах», передает «РИА Новости».

Согласно документу, одно из направлений работы посвящено анализу методов мошенничества в сфере финансовых услуг. В Центробанке намерены исследовать поведенческие аномалии и когнитивные искажения потребителей на российском финансовом рынке. Также регулятор собирается разработать механизмы регулирования, которые позволят противодействовать психологическому воздействию на выбор клиентов.

В Банке России подчеркнули, что считают важным проанализировать схемы мошенничества, основанные на методах социальной инженерии, и подготовить предложения по мерам противодействия.