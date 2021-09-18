Центробанк хочет распространить на физлиц действие платформы «Знай своего клиента»

Антиотмывочную платформу «Знай своего клиента» планируется распространить на физических лиц. Такая мера прежде всего позволит снизить нагрузку на банки и граждан. Об этом заявил журналистам директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский в кулуарах международного банковского форума «Банки России — XXI век», передает ТАСС.

«Мы в первую очередь хотим снизить нагрузку на банки и физлица. <…> если по совокупности параметров клиент, в том числе физлицо на перспективу, будет отнесен к группе низкого риска, то банк не должен [мучать] его различными запросами и уж тем более реализовывать отказные полномочия», — подчеркнул представитель Центробанка.

Ранее Ясинский в своем выступлении на форуме рассказал, что ЦБ собирается распространить платформы на все кредитные организации в течение II квартала 2022 года с полноценным запуском системы с 1 июля 2022-го. Тестировать проект начнут в декабре 2021-го — первоначально на 30 банках.

При этом, по словам главы департамента Центробанка, распространить действие платформы на физлиц сразу не получится, так как это «более тонкая категория». На устранение шероховатостей, предположил он, уйдет от одного года до полутора лет.

Антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» будет работать по принципу светофора. Зеленый свет получат те, кто не вызывает подозрений, а красный — те, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями. Желтый свет будет означать, что информацию о клиенте необходимо изучить дополнительно.