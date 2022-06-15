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Ру Тат
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Экономика
15 июня 2022  05:10

Центробанк выступил против введения комиссий за валютные счета без согласия клиентов

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Введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов без согласия граждан недопустимо, так как ущемляет права их владельцев. Об этом заявили в Банке России.

«Законодательство не предусматривает права кредитной организации на одностороннее увеличение или установление комиссионных вознаграждений, взимаемых с потребителя, за совершение операций по договору банковского счета <…>», — напомнили в пресс-службе регулятора.

Практику некоторых банков, когда на их сайтах публикуются данные об изменениях условий обслуживания счетов и вкладов, причем согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений, в ЦБ сочли незаконной. И добавили, что это не может признаваться офертой.

Соответственно, в Центробанке уверены, что недопустимо взимать комиссию «без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов».

Ранее о введении комиссий за обслуживание счетов в иностранной валюте объявили несколько российских банков, включая Тинькофф Банк и Райффайзенбанк.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

#банк россии
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