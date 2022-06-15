Центробанк выступил против введения комиссий за валютные счета без согласия клиентов

Введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов без согласия граждан недопустимо, так как ущемляет права их владельцев. Об этом заявили в Банке России.

«Законодательство не предусматривает права кредитной организации на одностороннее увеличение или установление комиссионных вознаграждений, взимаемых с потребителя, за совершение операций по договору банковского счета <…>», — напомнили в пресс-службе регулятора.

Практику некоторых банков, когда на их сайтах публикуются данные об изменениях условий обслуживания счетов и вкладов, причем согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений, в ЦБ сочли незаконной. И добавили, что это не может признаваться офертой.

Соответственно, в Центробанке уверены, что недопустимо взимать комиссию «без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов».

Ранее о введении комиссий за обслуживание счетов в иностранной валюте объявили несколько российских банков, включая Тинькофф Банк и Райффайзенбанк.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.