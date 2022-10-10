Центробанк выпустил новую памятную монету из серебра «Луноход»

Банк России объявил о выпуске в оборот новой памятной серебряной монеты «Луноход» из серии «Космос» номиналом 3 рубля. Она посвящена самоходному аппарату «Луноход-1», который в ноябре 1970 года впервые в мире был доставлен на Луну для ее исследования.

На одной стороне монеты изображен сам самоходный аппарат на лунной поверхности на фоне Земли и Солнца, а на другой – герб Российской Федерации. Тираж монет — 5 тыс. штук.

С самого своего основания в 1992 году Банк России занимается выпуском памятных монет из драгоценных и полудрагоценных метталов. Они изготавливаются на Московском и Санкт-Петербургском монетных дворах, отличаются высоким уровнем художественного оформления, качеством чеканки и пользуются спросом не только в России,но и за ее пределами.

В мае этого года в серии памятных момент «Города трудовой доблести» ЦБ выпустил десятирублевую монету, посвященную Казани.