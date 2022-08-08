Центробанк ввел «карантин» на спекулятивные сделки на фондовом рынке

Банк России частично ограничил спекулятивные сделки на фондовом рынке. Регулятор полагает, что такие меры позволят обеспечить финансовую стабильность рынка.

На сайте ЦБ уточняется, что под полугодовой «карантин» попадают операции с ценными бумагами, которые были зачислены со счетов зарубежных депозитариев либо уполномоченных держателей. Исключением станут бумаги, приобретенные до 1 марта этого года.

Также на полгода вводится запрет на операции с ценными бумагами, приобретенными нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями у прочих нерезидентов с 25 июня этого года и до даты переквалификации счета депо типа «С» в обычный депо. Данное правило, отметили в ЦБ, не распространяется на резидентов из Белоруссии. Помимо этого, депозитарии должны вести обособленный учет таких активов.

«Банк России уточняет, что данные ограничения не распространяются на акции, полученные в результате погашения депозитарных расписок, если инвестор владел ими до 1 марта 2022 года», — говорится в сообщении на сайте регулятора.