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Центробанк создал Департамент организации международных расчетов
В Банке России создан Департамент организации международных расчетов, который будет заниматься особо актуальными вопросами в условиях антироссийских санкций. Среди них – развитие отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в нацвалютах, расширение возможностей для трансграничных операций, сообщает пресс-служба регулятора.
Возглавит новую структуру экс-директор Департамента стратегического развития финансового рынка Михаил Ковригин.
Помимо этого, с сегодняшнего дня начнет работу Департамент сотрудничества с международными организациями – в будущем он заменит Департамент международного сотрудничества, который с 1 сентября будет упразднен.
Напомним, в марте прошлого года Банк международных расчетов (BIS) приостановил доступ ЦБ РФ к своим услугам. Помимо этого, сообщалось, что Европейский депозитарий Euroclear перестал принимать рубль и заморозил активы российских инвесторов.
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