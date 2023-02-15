Центробанк создал Департамент организации международных расчетов

В Банке России создан Департамент организации международных расчетов, который будет заниматься особо актуальными вопросами в условиях антироссийских санкций. Среди них – развитие отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в нацвалютах, расширение возможностей для трансграничных операций, сообщает пресс-служба регулятора.

Возглавит новую структуру экс-директор Департамента стратегического развития финансового рынка Михаил Ковригин.

Помимо этого, с сегодняшнего дня начнет работу Департамент сотрудничества с международными организациями – в будущем он заменит Департамент международного сотрудничества, который с 1 сентября будет упразднен.

Напомним, в марте прошлого года Банк международных расчетов (BIS) приостановил доступ ЦБ РФ к своим услугам. Помимо этого, сообщалось, что Европейский депозитарий Euroclear перестал принимать рубль и заморозил активы российских инвесторов.