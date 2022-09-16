Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Банк России объявил о снижении ключевой ставки до 7,5% годовых, объяснив это тем, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции.

«Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем мы предполагали в июле», – говорится в сообщении регулятора. При этом подчеркивается, что внешние условия для российской экономики все же остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий.

ЦБ пообещал принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции. При этом будут учитываться риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Центробанка, годовая инфляция составит 11,0–13,0% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Напомним, после начала спецоперации на Украине и ужесточнения в отношении России санкций ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. С апреля регулятор приступил к ее постепенному снижению. До сегодняшнего дня последний раз ставка снижалась 22 июля — с 9,5% до 8%.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 феараля – в этот день о ее начале объявил Президент страны Владимир Путин.