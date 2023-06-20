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Экономика 20 июня 2023 12:50

Центробанк смог вернуть большую часть еврооблигаций российских компаний

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Большую часть еврооблигаций, о которых заявляли российские держатели этих ценных бумаг, удалось вернуть в российскую юрисдикцию. Исключение составляют только пара компаний. Об этом сообщил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

«В рамках той программы по локализации учета выпусков еврооблигаций, который фактически, не юридически, а фактически, делали российские компании, были возвращены или в виде замещающих облигаций, или в виде оставления иностранных выпусков с выплатами в рублях российским держателям этих облигаций, фактически весь тот объем, который был заявлен российскими держателями этих облигаций», — приводит его слова ТАСС.

Чистюхин также рассказал о двух случаях, когда российские компании, которые проводили выпуски через иностранные компании, не проводили работу либо по переводу выплат на российские рубли, либо по выпуску замещающих облигаций. По мнению ЦБ, такие действия подрывают доверие к финансовому рынку, поэтому регулятор и правительство работают на уровне руководств, проводят консультации с такими организациями, чтобы поскорее решить этот вопрос.

«Свои обязательства надо исполнять. Принципиально, большинство вернуло, но есть две проблемные точки, где нам надо доразбираться. Как Центральный банк, мы поддержали изменения в регулирование, которое предполагает не опциональность, а обязательность выпуска замещающих облигаций», — подчеркнул он.

#экономика #облигации #центробанк
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