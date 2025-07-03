Центробанк России ограничит срок действия просроченных банковских карт

Центральный банк России планирует установить ограничения на использование банковских карт с истекшим сроком действия. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина во время выступления на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, ее слова приводит РБК.

Бакина напомнила, что решение о продлении срока действия банковских карт ранее было принято совместно с участниками рынка. Такая мера, по ее словам, была обусловлена внешними обстоятельствами и позволила гражданам продолжать пользоваться своими картами, несмотря на завершение их формального срока действия. Однако в настоящее время, как отметила представитель ЦБ, банки постепенно заменяют просроченные карты, и их количество неуклонно сокращается.

Она подчеркнула, что срок действия карты является важным элементом в борьбе с мошенничеством. В связи с этим в Центробанке рассматривают возможность введения ограничений на использование таких карт. Бакина пояснила, что необходимость в продлении действия уже отпала, поскольку просроченных карт осталось немного, и банки успешно завершают их обновление.

ЦБ заранее объявит сроки введения новых ограничений, чтобы у банков была возможность завершить работу с оставшимися на руках клиентских картами, добавила она.