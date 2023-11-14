Центробанк РФ выявил нелегальные компании-«ломбарды»

Банк России предупредил граждан о компаниях, которые маскируются под ломбарды.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, подобные фирмы якобы оказывают услуги по хранению имущества, а по факту выдают займы под его залог. По данным кредитной организации, такие «точки» не включены в госреестр ломбардов и нарушают законы о ломбардной деятельности.

Опасность для потребителя состоит в том, что нелегалы подменяют договоры займа договорами хранения. Кроме того, проценты по ним могут существенно превышать значения, установленные для легальных участников рынка. Также имущество, переданное нелегалам, не страхуется (в отличии от официальных ломбардов). Как следствие, нет гарантии, что клиенту выплатят деньги при реализации вещи.

Как отметили в кредитной организации, данные о так называемых «лжеломбардах» регулярно вносят в список компаний с признаками нелегальной деятельности. Также вся информация передается правоохранителям.

Чтобы не стать жертвой мошенников, проверяйте, состоит ли компания в государственном реестре ломбардов. Помните и то, что по закону ломбард должен заключать с клиентом договор займа в форме залогового билета.