Центробанк РФ ввел минимальный лимит для переводов через Систему быстрых платежей

Банк России запретил банкам устанавливать для клиентов минимальный лимит на переводы через Систему быстрых платежей менее 150 тыс. рублей в сутки, сообщает ТАСС.

По данным ЦБ, некоторые банки занижают суточные лимиты на объем переводов через систему быстрых платежей.

«Кредитные организации должны будут скорректировать их до 10 июня 2021 года включительно», — сказано в сообщении пресс-службы регулятора.

О планах установить лимит на переводы через СБП Банк России объявил 11 февраля. Тогда регулятор говорил, что банки должны будут скорректировать лимиты до 1 октября.

Новое требование в первую очередь затронет Сбербанк, у которого суточный лимит на переводы через СБП установлен в размере 50 тыс. руб. В ВТБ разовый лимит — 150 тыс. руб., месячный — 2 млн руб. В Тинькофф Банке максимальная сумма одного перевода составляет 150 тыс. руб., максимум можно совершать 20 переводов в сутки и переводить не более 1,5 млн руб. в месяц.

Также в пресс-службе добавили, что с 1 апреля 2022 года банки, у которых есть Система быстрых платежей, должны будут обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки с помощью мобильного приложения СБПэй.