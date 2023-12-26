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Центробанк РФ измерит индекс развития финансовой культуры населения в 2024 году
Центральный банк России вместе с Минфином РФ в пилотном режиме измерят индекс развития финансовой культуры населения. Расчеты хотят произвести уже в первом полугодии 2024 года, сообщается на сайте регулятора.
Оценивать будут умение граждан управлять личными финансами, осознанность в принятии финансовых решений и сопутствующих рисков, уровень закредитованности, покупку страховых продуктов и наличие накоплений на долгий срок. Также эксперты оценят уровень финансовой грамотности людей, ее внедрение в образовательную систему субъектов РФ, проверят наличие нужной для всего этого инфраструктуры в регионах.
Напомним, ранее ЦБ с Минфином подвели итоги реализации стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на
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