Центробанк РФ измерит индекс развития финансовой культуры населения в 2024 году

Центральный банк России вместе с Минфином РФ в пилотном режиме измерят индекс развития финансовой культуры населения. Расчеты хотят произвести уже в первом полугодии 2024 года, сообщается на сайте регулятора.

Оценивать будут умение граждан управлять личными финансами, осознанность в принятии финансовых решений и сопутствующих рисков, уровень закредитованности, покупку страховых продуктов и наличие накоплений на долгий срок. Также эксперты оценят уровень финансовой грамотности людей, ее внедрение в образовательную систему субъектов РФ, проверят наличие нужной для всего этого инфраструктуры в регионах.