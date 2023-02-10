Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом сказано в заявлении регулятора.

«Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России», – сказано в сообщении.

Как отмечается, несмотря на то, что население продолжает проявлять осторожность, заметны признаки восстановления потребительской активности.