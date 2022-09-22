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Ру Тат
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Экономика
22 сентября 2022  21:54

Центробанк рекомендовал возвращать в рублях кредиты в токсичной валюте

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В текущих условиях российским банкам стоит принимать платежи по кредитам в токсичной валюте в рублях. Такую рекомендацию кредитным организациям дал Банк России.

«Банк России рекомендует кредитным организациям предусматривать возможность погашения заемщиками кредитов (займов), предоставляемых в валюте иностранного государства, совершающего недружественные действия, в рублях или валюте иностранного государства, не совершающего недружественные действия», — отмечается в письме, опубликованном на сайте ЦБ.

В документе уточняется, что подобные меры позволят снизить риски, если банк либо заемщик попали под санкции со стороны недружественных стран или организаций, что «препятствует исполнению обязательств» заемщика в той валюте, в которой взят кредит.

#центробанк #кредиты
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