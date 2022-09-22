Центробанк рекомендовал возвращать в рублях кредиты в токсичной валюте

В текущих условиях российским банкам стоит принимать платежи по кредитам в токсичной валюте в рублях. Такую рекомендацию кредитным организациям дал Банк России.

«Банк России рекомендует кредитным организациям предусматривать возможность погашения заемщиками кредитов (займов), предоставляемых в валюте иностранного государства, совершающего недружественные действия, в рублях или валюте иностранного государства, не совершающего недружественные действия», — отмечается в письме, опубликованном на сайте ЦБ.

В документе уточняется, что подобные меры позволят снизить риски, если банк либо заемщик попали под санкции со стороны недружественных стран или организаций, что «препятствует исполнению обязательств» заемщика в той валюте, в которой взят кредит.