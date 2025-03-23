Центробанк рассказал об основных типах дропперов

Дропперы — посредники, которых мошенники используют для вывода и обналичивания украденных денег. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк, существуют три ключевых типа дропперов: транзитники, заливщики и обнальщики.

Транзитники получают деньги на свою банковскую карту и далее переводят их на предоставленные кураторами реквизиты. Заливщики принимают средства от курьеров и вносят их через банкоматы на счета и карты. Обнальщики же снимают полученные на карту деньги через банкоматы.

Иногда наличные передаются курьерам для дальнейшей транспортировки. В некоторых случаях обнальщики сами перевозят деньги в различные регионы для продолжения процесса вывода средств, пояснили в ЦБ.

Кроме того, для характеристики дропперов у регулятора есть еще два термина – разводные и неразводные дропы. Первые действуют неосознанно, часто становятся участниками преступной схемы в результате обмана. Вторые же понимают незаконный характер своей деятельности и участвуют в ней сознательно, говорится в материалах Центробанка.