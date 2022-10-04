Центробанк рассказал о новом дизайне 500-рублевых банкнот

В финал для изображения на лицевой стороне новых банкнот номиналом 500 рублей вышли культурно-исторические и природные объекты Пятигорска. В их числе – скульптура Орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову, беседка Эолова арфа. Всего эксперты предложили для изображения более 60 достопримечательностей Северо-Кавказского федерального округа, сообщает пресс-служба Центробанка России.

На оборотную сторону банкноты предлагается нанести памятники и известные места северокавказских республик. Наибольшее количество голосов получили Эльбрус, Дербентская крепость в Дагестане, башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии.

«Все символы, которые заслужили внимание экспертной группы, значимы, узнаваемы и с графической точки зрения подходят для изображения на банкноте. Художники Банка России и Гознака подготовят эскизы с различным сочетанием объектов из финальной группы, окончательное решение примет Совет директоров Банка России», - говорится в сообщении регулятора.

Напомним, сегодня ЦБ также сообщил о выпуске в оборот двухрублевых серебряных монет с изображением Зои Космодемьянской. Тираж монеты составляет 3 тыс. штук