Экономика 19 декабря 2025 17:33

Центробанк прогнозирует минимальный за пять лет рост цен по итогам года

Банк России ожидает, что по итогам текущего года рост цен станет минимальным за последние пять лет. Об этом сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, посвященной итогам заседания совета директоров регулятора, ее слова приводит «ТАСС».

Согласно недельным данным, годовая инфляция уже опустилась ниже отметки в 6%.

Глава ЦБ отметила, что по итогам года динамика роста цен будет самой низкой за последние пять лет.

#центробанк #рост цен #Эльвира Набиуллина
Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

