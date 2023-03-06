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Руc Тат
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Экономика 6 марта 2023 18:55

Центробанк продлил ограничение по снятию валюты до 9 сентября

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Еще на полгода — до 9 сентября — продлено ограничение на снятие иностранной валюты со счетов и вкладов. Об этом говорится в заявлении Банка России.

«Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентную сумму в евро», — напоминает регулятор.

Средства сверх этой суммы можно получить только в рублях. При этом выплата не может быть меньше той, которая положена по официальному курсу ЦБ для средств, помещенных на счета до 9 сентября прошлого года. Если сумма была внесена позднее этой даты, то они выдаются по курсу банка.

«Иностранная валюта выдается в долларах США или в евро, независимо от валюты вклада или счета», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Центробанк на полгода запретил взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов и вкладов.

#центробанк #валюта
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