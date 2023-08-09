Центробанк приостановил покупку иностранной валюты по бюджетному правилу

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До конца 2023 года Центробанк прекращает покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Об этом говорится в телеграм-канале регулятора.

Решение принято для снижения волатильности финансовых рынков. Ожидается, что процедура на внутреннем рынке возобновится после стабилизации ситуации, а в рамках бюджетного правила перестанет действовать на неопределенный срок.

«Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила», — отмечается в сообщении.

В ЦБ добавили, что не прекратят проводить операции по продаже иностранной валюты на 2,3 млрд рублей в день, связанные с Фондом национального благосостояния внутри страны.

Напомним, что сегодня доллар побил очередной антирекорд марта 2022 года, поднявшись выше 98 рублей.