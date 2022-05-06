Центробанк предупредил о временном замедлении обработки операций

Банк России предупредил о проведении технических работ, из-за чего у ряда клиентов могут наблюдаться задержки при обработке операций в сервисах платежной системы ЦБ и Системе передачи финансовых сообщений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Некоторые операции могут проходить медленнее либо их придется повторить позднее», — заявили в ЦБ.

При этом все средства граждан остаются в сохранности. Позднее банк сообщит о возвращении к привычному режиму работы.