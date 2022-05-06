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Ру Тат
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Экономика
6 мая 2022  09:28

Центробанк предупредил о временном замедлении обработки операций

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Банк России предупредил о проведении технических работ, из-за чего у ряда клиентов могут наблюдаться задержки при обработке операций в сервисах платежной системы ЦБ и Системе передачи финансовых сообщений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Некоторые операции могут проходить медленнее либо их придется повторить позднее», — заявили в ЦБ.

При этом все средства граждан остаются в сохранности. Позднее банк сообщит о возвращении к привычному режиму работы.

#центробанк
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