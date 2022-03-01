Центробанк предупредил о мошенничестве со «срочным снятием денег со счетов»

Средства россиян на их банковских счетах остаются в сохранности и всегда доступны для них. Однако телефонные мошенники изобрели новую схему, запугивая граждан требованиями о срочном снятии средств со счетов якобы из-за отключения SWIFT. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

«Люди по всей стране получают очень много звонков или сообщений от мошенников. Очень важно не терять бдительности и не поддаваться запугиванию и панике. Сейчас самый распространенный прием мошенников — звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут недоступны после отключения SWIFT», — говорится в сообщении.

Однако такая угроза отсутствует, заверили в Банке России. «Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны», — отмечается в telegram-канале регулятора.

Как объяснили в ЦБ, SWIFT — это финансовый мессенджер, применяющийся при международных транзакциях. Его отключение никак не повлияет ни на счета и вклады, ни на транзакции внутри России.