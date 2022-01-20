Центробанк предложил запретить в России операции с криптовалютами

Банк России выступил с предложением запретить в стране выпуск, обращение и обмен криптовалют. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Введение запрета на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения и обмена криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установление ответственности за нарушение данного запрета», — отмечается в заявлении регулятора.

В Центробанке подчеркнули, что для введения этой меры потребуется создание механизмов блокировки операций по криптовалютам. Помимо этого, необходимо определить организацию, которая будет ответственной за выполнение данных мер.