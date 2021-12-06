Центробанк предложил ввести обязательную сумму возврата жертвам мошенников

Центробанк планирует ввести упрощенный порядок возврата определенной суммы денежных средств клиентам банков, ставшим жертвами мошенников. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на материалы Банка России о планах внести изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Чтобы получить денежную компенсацию, граждане должны сообщить о мошенничестве не позднее следующего дня после уведомления банка о проведенной операции. В документе Центробанк не указывает точную методологию, по которой будет рассчитана сумма возврата, отмечается, что она будет посчитана исходя из целевого возврата денежных средств в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии.

При это банкам с низким уровнем антифрода (механизма по предотвращению хищений) придется вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму, даже если она больше установленной суммы возврата.

По документу Банка России не ясно, в какой степени на процедуре будет отражаться поведение самого клиента. Так, на сегодня банки должны возвращать средства только тогда, когда они не украдены по вине клиента.

Кроме того, ЦБ предлагает изменить процедуру подтверждения банками операций, если они видят признаки мошенничества. Так, у банка может появиться право списывать деньги по истечении одного-двух рабочих дней, даже несмотря на согласие клиента. Объясняется это тем, что обычно в течение двух дней клиент осознает, что деньги были перечислены мошеннику, у него появится возможность отклонить перевод.

При этом обязанность проверять операции на признаки мошенничества регулятор предлагает возложить не только на банк физлица или юрлица, которые инициировали операцию по переводу или оплате, но и на банк, где обслуживается получатель этих денег.