Центробанк предложил ввести кредиты для заемщиков с повышенным риском

В России может появиться новая категория потребительских кредитов. Воспользоваться такими займами смогут люди с низкими доходами, находящиеся в группе повышенного риска, говорится в докладе Центробанка.

«Ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга», — говорится в документе.

Категория разделится по нескольким параметрам — в зависимости от срока, суммы кредита, характеристик заемщика. Таким образом, это поможет избавить ряд россиян от обращения в микрофинансовые организации и к серым кредиторам. Обращаясь в банки, они смогут рассчитывать на более низкие процентные ставки.