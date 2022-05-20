Центробанк предложил «период охлаждения» как новую меру борьбы с мошенниками

В Банке России предложили «период охлаждения» как схему, которая позволит защитить россиян от телефонного мошенничества. Регулятор может предоставить гражданам два дня на отзыв перевода, если деньги поступают на дропперский счет, пишут «Известия».

Суть предложения проста: ЦБ ведет перечень дропперских счетов, при попытке перевода на счет из списка банк-плательщик на два дня приостанавливает зачисление денег.

«Сейчас распространено телефонное мошенничество, под влиянием которого граждане переводят деньги добровольно. Человек осознает, что стал жертвой спустя время, когда отменить перевод и вернуть деньги уже невозможно, потому что самостоятельно провел операцию и нарушил условия договора», — передает газета слова директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова.

По закону перевод совершается в срок до трех рабочих дней, поэтому банк в таком случае не нарушит права ни добросовестных граждан, ни законодательство.