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Руc Тат
Экономика 27 октября 2023 14:41

Центробанк повысил прогноз роста экономики России до 2,2-2,7%

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Центробанк повысил прогноз роста ВВП страны за 2023 год с 1,5-2,5% до 2,2-2,7%. Информация приведена в среднесрочном прогнозе ЦБ.

Однако прогнозы на следующие годы остались без изменений. Так, в 2024 году ожидаемый рост экономики страны останется на уровне 0,5-1,5%, в 2025-м — 1-2%, а в 2026-м — 1,5-2,5%.

Напомним, что сегодня Банк России поднял ключевую ставку до 15% — сразу на 2%. Подробнее о причинах повышения ключевой ставки ЦБ можно узнать в материале «Татар-информа» Тонкая настройка Набиуллиной и крепкий рубль: зачем ЦБ поднимет ставку до 14%.

#рост ввп #центробанк #прогноз
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