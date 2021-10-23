Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%

Центральный банк России повысил ключевую ставку шестой до 7,5% годовых. Таким образом, уровень ключевой ставки достиг уровня лета 2019 года, сообщает РИА Новости.

«Совет директоров Банка России 22 октября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов», — говорится в релизе регулятора.

В ЦБ отметили, что инфляция складывается значительно выше прогноза и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила во время пресс-конференции, что в декабре может произойти повышение показателя сразу на 100 базисных пунктов.

«Про окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока говорить рано, будем анализировать как развивается ситуация», — отметила Набиуллина.

По ее прогнозу, ключевая ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон — 5,5-6,5% — не ранее середины 2023 года.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин поручил Банку России снизить размер резерва кредитных потерь на инвестпроекты на Дальнем Востоке.