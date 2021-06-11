Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5% годовых

Совет директоров Банка России 11 июня 2021 года решил повысить ключевую ставку до 5,5% годовых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Такое решение было принято из-за необходимости снизить темпы инфляции, которая в этом году достигла 6%, и в целом укрепить курс национальной валюты. Также этот шаг может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.

Ключевая ставка — это минимальная процентная ставка, по которой Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. Она была введена в качестве инструмента денежно-кредитной политики с 13 сентября 2013 года.

Этой весной Центробанк сначала повысил значение ключевой ставки до 4,5% годовых. В апреле процесс инфляции несколько замедлился, но банк счел это временным явлением и увеличил ее еще на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых.