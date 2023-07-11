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Экономика 11 июля 2023 19:46

Центробанк планирует запустить пилот с цифровыми рублями в августе

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Уже в августе Центробанк планирует запустить пилотный проект с реальными цифровыми рублями. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщает ТАСС.

В ближайшее время ЦБ намерен принять необходимые нормативные акты.

«Закон о цифровом рубле принят. Теперь нужно принять необходимые нормативные акты, и мы рассчитываем это сделать в кратчайшие сроки. Планируем начать пилот с реальными цифровыми рублями в августе», – отмечается в сообщении.

Напомним, закон о цифровом рублей прошел сегодня второе и третье чтения в Госдуме. Как объяснили в Банке России, его основные положения начнут действовать с 1 августа этого года.

#рубль #центробанк
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