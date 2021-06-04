Центробанк отозвал лицензию у РФИ-банка за работу с нелегальными онлайн-казино

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РФИ-банка. По величине активов кредитная организация занимала 328-е место в банковской системе страны. Банк проводил «непрозрачные операции»: через него проводили свои расчеты игроки нелегальных онлайн-казино и букмекерских организациях. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается на сайте регулятора, в последний год к банку «неоднократно применялись меры», в том числе вводились ограничения на осуществление банковских операций.

Затем Центробанк аннулировал лицензию компании на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Сейчас в банке назначена временная администрация.

Ранее, в августе 2020 года РФИ-банк был оштрафован международной системой Visa за обнаруженную документацию, связанную с нелегальным казино. В самом банке отрицали причастность к расчетам с игровыми организациями.