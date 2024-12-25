Центробанк отменяет ограничение полной стоимости потребкредитов

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Банк России отменяет ограничение полной стоимости кредита по потребительским кредитам и займам на период с 1 января по 31 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Ограничение не будет действовать для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов по всем потребкредитам (займам), а для микрофинансовых организаций — по отдельным категориям потребительских займов.

В ЦБ отметили, что стоимость фондирования финансовых организаций достаточно сильно выросла c III квартала завершающегося 2024 года — «как из-за роста ключевой ставки, так и из-за конкуренции банков за фондирование для выполнения норматива краткосрочной ликвидности».

Сохранение ограничения могло бы привести к сокращению доступности потребительских кредитов для россиян и увеличить риски манипулирования расчетом полной стоимости кредита, подчеркнули в Центробанке.

При этом ограничение сохраняется для высокорисковых краткосрочных займов на небольшие суммы, которые предоставляются микрофинансовыми организациями.