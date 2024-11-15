Центробанк отменил ограничения ПСК по кредитным картам в начале 2025 года

В первом квартале 2025 года в России будет действовать мораторий на применение ограничения полной стоимости кредита по кредитным картам. Соответствующее решение принял совет директоров Центробанка, сообщает пресс-служба регулятора.

Меры вызваны некорректными практиками кредитных организаций, из-за которых среднерыночное значение ПСК за третий квартал текущего года оказалось заниженным. Так как этот показатель необходим для установления предельного уровня полной стоимости кредита на период с 1 января по 31 марта следующего года, решено снять ограничение. В противном случае, объяснили в ЦБ, это повлияло бы на доступность кредитных карт для россиян.

«С учетом роста рыночных ставок Банк России отменяет сроком на один квартал предельный уровень ПСК по кредитным картам», — говорится в сообщении.

Предписания об устранении нарушений уже направлены в банки. Им необходимо оперативно перейти на корректный расчет ПСК. В регуляторе отметили, что риски роста долговой нагрузки на владельцев кредитных карт будут будут ограничены существующими макропруденциальными мерами.