Центробанк опроверг слухи о платных переводах через СБП с 1 мая

Появившаяся в некоторых СМИ и Телеграм-каналах информация об изменении с 1 мая тарифов для граждан и бизнеса на переводы в Системе быстрых платежей (СБП) не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Банка России, передает РИА Новости.

«Условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними. Все размеры тарифов остались без изменений. В том числе, как и ранее, для граждан переводы до 100 тыс. рублей в месяц – бесплатные», – подчеркнули в пресс-службе регулятора.

До этого, 1 апреля, было опубликовано решение совета директоров Центробанка о введении в действие с 1 мая 2026 года новой редакции тарифов за перевод денежных средств, уплачиваемых клиентами Банка России в СБП.

В ЦБ уточнили, что в этом решении говорится об «уточнениях редакционного характера». Так, действовавшие прежде тарифы СБП сведены в один документ, введен термин «Клиент Банка России» с учетом возможности расширения участников Системы быстрых платежей (ГК АСВ и филиалов иностранных банков). Также дополнительно упомянуто, что платежи в СБП не облагаются НДС.