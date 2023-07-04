Центробанк назвал кризис 2022 года самым сложным с 2014-го

Кризис 2022 года в России оказался самым тяжелым в сравнении предыдущими двумя: 2014–2015 и 2020 годов. Об этом говорится в заявлении ЦБ РФ.

«Среди трех кризисных периодов самым сложным был 2022 год, но также он оказался наиболее успешным с точки зрения поддержки кредитования. Несмотря на значительный рост ставок в экономике, в отличие от 2014 года, в 2022 году удалось избежать кредитного сжатия», — подчеркнули в регуляторе.

По данным Банка России, временное субсидирование процентных ставок и нормализация денежно-кредитной политики на этот раз помогли сохранить спрос на кредитование. Тем не менее подобные меры можно принимать только ограниченно, к примеру по отдельным сегментам либо на определенный период. Иначе это может привести к бюджетному дефициту и дисбалансу на рынке.

«Антикризисные меры носят временный характер, так как важно своевременно выходить из послаблений и повышать устойчивость российских банков к будущим возможным шокам», — говорится в заявлении.