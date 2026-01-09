Центробанк начнет учитывать удовлетворенность пользователей платежных услуг

Банк России с 2026 года начнет учитывать уровень удовлетворенности пользователей платежных услуг и индекс цифровизации национальной платежной системы при мониторинге рынка. Об этом сообщает «ТАСС».

Ранее директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина сообщала ТАСС, что с середины 2026 года регулятор будет публиковать индекс удовлетворенности потребителей платежных услуг, а также индекс цифровизации национальной платежной системы. Эти данные планируется размещать в открытом доступе на сайте Банка России.

Индекс цифровизации будет рассчитываться на основе пяти субиндексов и включать 15 различных показателей. Они охватывают состояние конкурентной среды, уровень безопасности, вопросы импортозамещения, доступность и скорость платежей, разнообразие платежных сервисов и альтернативных способов оплаты, транзакционную активность, условия для развития стартапов и другие параметры.

Для расчета индекса ЦБ использует данные отчетности кредитных организаций, а также результаты опросов. Индекс цифровизации, рассчитанный по итогам 2025 года, станет базовым для последующей оценки динамики.

Уровень удовлетворенности пользователей платежных услуг регулятор планирует определять на основе опросов граждан и компаний. Ответы респондентов покажут, насколько удобно и просто проводить расчеты с партнерами и совершать повседневные платежи – в кафе и на маркетплейсах, при оплате ЖКУ, обучения и других услуг.

По итогам оценки Банк России при необходимости будет давать рекомендации участникам платежного рынка и корректировать регулирование.