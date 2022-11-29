Центробанк Казахстана рассказал о росте переводов из России в 13 раз

За октябрь 2022 года из России в Казахстан с помощью систем денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact было отправлено 42,7 млрд тенге (5,6 млрд рублей). При этом пользователи совершили больше всего переводов с начала текущего года — 123,4 тыс. транзакций. Эти показатели превышают показатели октября 2021-го в 13 и пять раз соответственно, сообщает РБК со ссылкой на статистику Национального банка Казахстана.

Именно Россия лидирует по объему переводу средств в Казахстан из-за рубежа, на ее долю приходится 57,5% от общей суммы. На втором месте находится Кыргызстан, из которого за октябрь было отправлено 10,4 млрд тенге (14%). Вместе с тем в мае, июне и июле из РФ в Казахстан было отправлено больше денег, чем в октябре: 45,6 млрд, 66,9 млрд и 54,6 млрд тенге соответственно.

В начале октября министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов рассказал, что с 21 сентября, дня объявления Президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, в страну въехали более 200 тыс., а выехали 147 тыс. россиян. Впрочем, уже к 18 октября, по его словам, число выезжающих в Россию превысило число приезжающих.

В свою очередь вице-министр цифрового развития Казахстана Асет Турысов 26 октября заявил, что с 21 сентября от иностранцев поступило около 200 тыс. заявлений на получение ИНН, необходимого в том числе для открытия счета в банке.

В этом контексте руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ (ранее «Делойт») Максим Налютин констатировал, что Казахстан стал одним из основных направлений миграции для россиян после начала специальной военной операции на Украине. В результате значительно вырос объем денежных переводов в эту страну из РФ через различные системы переводов.

Но руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея предположил, что октябрьские показатели объемов переводов не превзошли летние, так как Казахстан мог быть только транзитной страной для уезжавших россиян. К тому же некоторые клиенты могли использовать альтернативные банковским способы переводов.