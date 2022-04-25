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Ру Тат
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Экономика
25 апреля 2022  10:12

Центробанк изменил порядок расчета курсов доллара, евро и юаня

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Банк России изменил порядок расчетов курса иностранных валют, сократив временной диапазон для этого. Мера принята, чтобы обеспечить стабильность деятельности экономических агентов в России, говорится в Telegram-канале регулятора.

«Курс доллара США по расчету к рублю будет вычисляться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам с 10:00 до 15:30 мск. Ранее период расчета 10:00 — 16:30 мск», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, временной диапазон для расчетов уменьшен для юаня и евро. Он будет находиться в таких же временных рамках, как и для курса доллара.

#банк россии #курс валют
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