Центробанк изменил порядок расчета курсов доллара, евро и юаня

Банк России изменил порядок расчетов курса иностранных валют, сократив временной диапазон для этого. Мера принята, чтобы обеспечить стабильность деятельности экономических агентов в России, говорится в Telegram-канале регулятора.

«Курс доллара США по расчету к рублю будет вычисляться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам с 10:00 до 15:30 мск. Ранее период расчета 10:00 — 16:30 мск», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, временной диапазон для расчетов уменьшен для юаня и евро. Он будет находиться в таких же временных рамках, как и для курса доллара.