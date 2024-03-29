Центробанк еще на полгода продлил ограничения на перевод средств за рубеж

В России еще на полгода — до 30 сентября — продлено ограничение на переводы средств за рубеж. О принятом решении сообщил сегодня Центробанк.

Таким образом, гражданам РФ и физлицам — нерезидентам из дружественных стран в течение месяца доступны переводы на любые счета на сумму до 1 млн долларов либо ту, которая будет эквивалентна ей в другой валюте.

«Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте», — отмечается в тексте.

При этом сумма перевода определяется исходя из официального курса валют на тот день, когда в банк поступает поручение о такой операции.

Физлица – нерезиденты, которые работают на территории РФ, смогут перевести за рубеж сумму, которая равна их заработной плате.