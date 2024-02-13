Центробанк допустил введение ценового лимита на покупки в рассрочку

Банк России изучает возможность ограничить предельную сумму бесплатной рассрочки, которую предоставляют сервисы BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»). Эту и другие идеи по регулированию соответствующего сегмента рынка ЦБ обсуждает с его участниками, сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора.

К 1 июня 2024 года в Центробанке надеются разработать поправки в законодательство, регламентирующие приобретение товаров и услуг с использованием BNPL-сервисов. Регулирование платной и бесплатной рассрочки будет различным.

Если с клиента берется комиссия за подключение услуги рассрочки, то такая услуга фактически «является потребкредитом, и регулирование здесь не должно отличаться от регулирования в потребительском кредитовании, иначе возникает арбитраж», пояснил представитель ЦБ.

«Предоставлять такую рассрочку должны профессиональные кредиторы», — добавил представитель ЦБ. Кроме того, при установлении единых с потребительскими кредитами требований сервисам по оформлению платной рассрочки придется передавать данные в бюро кредитных историй (БКИ). Такой подход уже обсуждался, но участники рынка выступили против него, замечает в связи с этим издание.

«Вторая модель — бесплатная рассрочка. Здесь мы обсуждаем возможность предоставления такой услуги специализированными операторами рассрочки. В таком случае для них будут установлены требования, обеспечивающие защиту прав потребителей. И рассматривается создание специального реестра таких операторов», — объяснил еще один вариант регламентирования сотрудник регулятора.

BNPL-сервисы позволяют потребителям оплачивать покупки в интернет-магазинах по частям, оформление кредитного договора с клиентом не производится. В России сервисы с такой моделью рассрочки впервые появились в 2021 году.

В ноябре 2021 года Банк России заявил, что оформление рассрочки без договора кредита или займа «ухудшает положение потребителей, лишая их ряда значимых прав и гарантий». Через год, в 2022-м, Центробанк предложил ввести регулирование сегмента BNPL, а в конце 2023-го аналогичное поручение дал Президент РФ Владимир Путин.