Центробанк допустил возможность роста ключевой ставки в 2023 году

В 2023 году в России может произойти повышение ключевой ставки при недостаточном снижении уровня инфляции. О такой возможности со ссылкой на зампреда ЦБ Алексея Заботкина сообщает ТАСС.

«Диапазон среднего уровня снижения ключевой ставки на следующий год 6,5-8,5% в рамках базового прогноза. Верхняя часть этого диапазона предполагает как минимум паузу, а, возможно, что и обратное движение по ставке. Ровно в том случае, если совокупность факторов создаст риски того, что инфляция будет замедляться не достаточно существенно, чтобы попасть в 4% в 2024 году», — объяснил специалист во время пресс-конференции, посвященной основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.

Заботкин подчеркнул, что Банк России будет реагировать на ситуацию оперативно и взвешенно.

Напомним, что 28 февраля 2022 года, на фоне санкционного давления на Россию, Центробанк увеличил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых. Вслед за этим регулятор начал постепенно снижать планку. К концу июля 2022 года она достигла 8%.