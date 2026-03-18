news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 18 марта 2026 11:35

Центробанк будет наказывать руководителей банков за обман клиентов мошенниками

Читайте нас в
Телеграм

Центробанк планирует расширить требования к руководителям банков, ответственным за кибербезопасность. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России – Национальным банком по РТ Нурания Хайруллина.

«Если в течение года к банку будут претензии по поводу низкого качества защиты от мошенников, то топ-менеджер будет вынужден покинуть должность руководителя. После этого он не сможет занимать аналогичную должность в течение 10 лет», – сообщила она.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении.

#криминал #кибермошенничество #центробанк
news_right_1
news_right_2
news_bot
