Центробанк будет наказывать руководителей банков за обман клиентов мошенниками

Центробанк планирует расширить требования к руководителям банков, ответственным за кибербезопасность. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России – Национальным банком по РТ Нурания Хайруллина.

«Если в течение года к банку будут претензии по поводу низкого качества защиты от мошенников, то топ-менеджер будет вынужден покинуть должность руководителя. После этого он не сможет занимать аналогичную должность в течение 10 лет», – сообщила она.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении.