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Экономика 1 июня 2023 15:41

Центробанк выпустил необычные монеты со «Смешариками» и показал их на видео

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С 1 июня Банк России выпускает в обращение памятные монеты с героями мультфильма «Смешарики». Они станут частью серии «Российская (советская) мультипликация», сообщает пресс-служба регулятора.

Всего планируется три разновидности коллекционных монет: трехрублевая из серебра, стальная с никелевым покрытием номиналом 25 рублей и медно-никелевая с цветным покрытием номиналом 25 рублей.

На опубликованном видео у монет на лицевой и оборотной сторонах виден выступающий кант. На каждой из них расположено рельефное изображение герба РФ и надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ». Там также указывается номинал монеты и дата: «2023 г.».

#центробанк #памятные монеты #экономика
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