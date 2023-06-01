Центробанк выпустил необычные монеты со «Смешариками» и показал их на видео

С 1 июня Банк России выпускает в обращение памятные монеты с героями мультфильма «Смешарики». Они станут частью серии «Российская (советская) мультипликация», сообщает пресс-служба регулятора.

Всего планируется три разновидности коллекционных монет: трехрублевая из серебра, стальная с никелевым покрытием номиналом 25 рублей и медно-никелевая с цветным покрытием номиналом 25 рублей.

На опубликованном видео у монет на лицевой и оборотной сторонах виден выступающий кант. На каждой из них расположено рельефное изображение герба РФ и надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ». Там также указывается номинал монеты и дата: «2023 г.».