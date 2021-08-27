Центризбирком Татарстана обучит 22 тысячи членов участковых избиркомов

Почти 22 тысячи человек в режиме онлайн пройдут обучение, организованное Центризбиркомом Татарстана. По итогам обучения кадровый состав участковых избирательных комиссий пройдет тестирование на уровень знаний. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

«Мы находимся на финишной прямой избирательной кампании. До выборов осталось меньше месяца. Наша основная задача — поддерживать высокий уровень профессиональных компетенций членов участковых и территориальных избиркомов. В условиях динамично развивающейся избирательной системы — это принципиально важно. Именно от уровня подготовки кадрового состава избирательных комиссий зависит в том числе отношение избирателей к самому голосованию. От этого зависит, насколько легитимно пройдет голосование на выборах 2021», — отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

В ЦИК РТ разработали программу подготовки по направлению «организация деятельности УИК», которая охватывает все этапы работы участковой комиссии — от уточнения списков избирателей до составления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом и их передача в ТИК.

Всего продолжительность лекций составляет более 10 академических часов, за которые планируется пройти 22 тематических модуля. Лекции будут посвящены обеспечению безопасности участников избирательного процесса, отдельный модуль посвящен предотвращению стрессовых ситуаций на избирательном участке.

С 17 по 19 сентября пройдет голосование на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. Также в Татарстане в отдельных округах пройдут дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ, довыборы депутатов органов местного самоуправления.