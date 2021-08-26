Центризбирком РТ утвердил текст бюллетеней для голосования на думских выборах
Члены ЦИК Татарстана утвердили текст избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Госдумы и дополнительных выборах депутатов Госсовета РТ. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Избирательные бюллетени будут изготовлены на двух языках: русском и татарском, будут напечатаны на белой бумаге с защитной тангирной сеткой разных цветов для голосования по федеральным спискам и одномандатным округам», — отметили в пресс-службе.
Будет изготовлено свыше 2,9 млн бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму РФ по федеральным спискам и столько же — за кандидатов по одномандатным округам. Размер бюллетеня составит 21×60 сантиметров, он подходит для голосования с помощью электронных урн (КОИБов).
Для дополнительных выборов депутатов Госсовета будет изготовлено 56,2 тыс. бюллетеней по Азинскому округу и 73,3 тыс. — по Студенческому округу.
Полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс» передаст бюллетени в доставку ЦИК Татарстана не позднее 6 сентября.