Центризбирком РТ утвердил результаты выборов депутата Госсовета в Чистопольском округе

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Центральная избирательная комиссия Татарстана утвердила общие результаты выборов депутата Госсовета РТ в Чистопольском одномандатном избирательном округе. Решение было принято в ходе 75-го заседания ЦИК РТ.

«Приятна последняя компания тем, что она опровергает все стереотипы по поводу отложенных, дополнительных выборов – что они неинтересны избирателям», – отметил председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев.

По его словам, на участки в Чистопольском районе пришли почти две трети всех, кто имеет право голоса – 61,8% от общего числа избирателей. Всего же проголосовать могли 56,3 тыс. человек.

«Это говорит о том, что подготовительная работа достигла своей цели. Много было молодежи и впервые голосующих, за что спасибо тем, кто работал над этим вопросом на участке», – отметил Кондратьев.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Он напомнил, что в выборах участвовали три кандидата. Это хороший показатель, особенно с учетом того, что ранее голосование было отложено из-за недостаточной конкуренции.

По итогам подсчета голосов, первое место со значительным перевесом занял самовыдвиженец — генеральный директор компании «Чистополье» Наиль Залаков. Второе место — у кандидата от партии «Справедливая Россия — За правду» Ольги Исаевой, а третьим стал кандидат от ЛДПР Андрей Харин.

На участках работали около 200 наблюдателей, что достаточно много для одного округа. По словам Кондратьева, за время выборов на участках не было никаких происшествий.

В заключение председатель ЦИК РТ поблагодарил все службы и всех участников, которые внесли вклад в проведение избирательной кампании в Чистопольском одномандатном округе.