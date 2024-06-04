Центризбирком РТ наградил журналистов, освещавших выборы Президента России

В «Татмедиа» вручили грамоты журналистам, принимавших участие в освещение выборов Президента России. Награды вручили председатель центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев и руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Удивительная кампания была. С одной стороны она была интересно выстроена технологически, а с другой – как воодушевленно все происходило. Я считаю, что это огромный результат нашей совместной работы», – заявил Салимгараев в поздравлении журналистов.

Он также поблагодарил Кондратьева за то, что он понимает смысл и подход к работе СМИ, благодаря чему легко выстраивать взаимодействие и реализовывать совместные проекты.

В свою очередь, Кондратьев поблагодарил журналистов за проделанный огромный совместный труд.

«Вы оказали огромное содействие. Я считаю, что мы сделали большой шаг к доверию избирателей к выборам и к легитимности выборов. Большое спасибо вам за освещение всех тех проектов, которые мы запускали на этой избирательной кампании», – заявил глава ЦИК РТ.

Он добавил, что в прошедшей избирательной кампании были и давление, и дискредитация, и попытки срывов, но всего удалось избежать в том числе и благодаря честной информационной политике, которую вели СМИ.

«От вашего журналистского слова зависит очень многое и я от имени всех членов центральной избирательной комиссии передаю теплые сердечные поздравления и благодарность», – заключил Кондратьев.